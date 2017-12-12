Наставник "Кристалла": "Может быть, на втором этапе с "Мордовией" удастся добиться большего"

Главный тренер "Кристалла" Анатолий Лукошин прокомментировал два матча с "Мордовией" в рамках Первенства ВХЛ. Поединки завершились победами саранской команды – 4:2 и 5:0.

"Вчера нам игра давалась. По моментам, по всему другому тоже. Но, видимо, переоценили соперника, а главное - мастерство сыграло главную роль.

Сегодня мы плохо играли. Тут нет никаких вопросов. Хотя моменты были, но реализация… Надо дорожить шайбой. Будем дальше работать. Команду продолжаем делать. Может быть, на втором этапе, когда снова встретимся с "Мордовией", нам удастся добиться большего", - приводит слова Лукошина пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru