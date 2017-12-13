Подробности ДТП в Чамзинском районе: водитель улетевшей в кювет "Гранты" зацепил "Хюндай" на "встречке"

Стали известны подробности ДТП с участием автомобиля "Лада Гранта", которое произошло в Чамзинском районе. В аварии пострадал шофер машины.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Мордовии, виновником аварии стал сам пострадавший. При обгоне он выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с "Хюндай-Санта Фе", после чего опрокинулся в кювет. Мужчина был доставлен в больницу, там ему оказали помощь и отпустили домой, так как травмы были не слишком серьезными.

Водители трезвы.

Как сообщалось ранее, в Мордовии на автодороге Чамзинка – Б.Ремезенки мужчина без прав не совладал с ВАЗом двенадцатой модели и вылетел в кювет.

Источник: gibdd.ru/r/13