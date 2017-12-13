Саранск получил право принимать соревнования Кубка IBU и чемпионата Европы по биатлону

Союзу биатлонистов России переданы сертификаты лицензии "В". Как сообщили в пресс-службе организации, по итогам инспекторских проверок они были присвоены биатлонным комплексам в Саранске, Токсово и Мурманске. При этом комплексу в столице Мордовии действующая лицензия "В" была продлена.

Лицензия дает право принимать международные соревнования уровня Кубка IBU, чемпионата Европы, а также юниорских соревнований любого уровня и летнего чемпионата мира. Таким образом, жители столицы Мордовии имеют хорошие шансы увидеть у себя в городе сильных биатлонистов со всего мира.