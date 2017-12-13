В Мордовии две женщины попали под грузовой поезд: одна погибла, вторая получила тяжелейшие травмы

Накануне днем, 12 декабря, в Мордовии произошла трагедия. На перегоне Зубово-Поляна — Потьма грузовой поезд наехал на двух женщин. Одна из них погибла на месте, второй удалось выжить, сообщили в пресс-службе МЧС по РМ. Травмы пострадавшей дамы оцениваются как крайне тяжелые.

Как оказалось, обе женщины были ранее судимы и возвращались из отдела полиции. Пока что неизвестно, что заставило их выйти на рельсы. Известно, что погибшей было 39 лет, а пострадавшей – 60.

Ранее сообщалось, что в реанимационном отделении 4-й больницы Саранска скончался один из пассажиров вазовской "девяносто девятой", которая влетела в стену жилого дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru