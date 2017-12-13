Бывший глава службы судебных приставов Мордовии предстанет перед судом за служебный подлог

Бывший руководитель службы судебных приставов Мордовии Сергей Перов предстанет перед судом по обвинению в четырех эпизодах служебного подлога. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, Перов изготовил и предоставил в санаторий фальшивые справки, содержавшие ложные сведения о членах семьи. Согласно поддельным документам, члены семьи Перова имели право на льготную оплату санаторно-курортного лечения.

На основании документов чиновнику была предоставлена незаконная льгота на сумму более 160 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: prokrm.ru