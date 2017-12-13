Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Бывший глава службы судебных приставов Мордовии предстанет перед судом за служебный подлог

Бывший глава службы судебных приставов Мордовии предстанет перед судом за служебный подлог

Бывший руководитель службы судебных приставов Мордовии Сергей Перов предстанет перед судом по обвинению в четырех эпизодах служебного подлога. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, Перов изготовил и предоставил в санаторий фальшивые справки, содержавшие ложные сведения о членах семьи. Согласно поддельным документам, члены семьи Перова имели право на льготную оплату санаторно-курортного лечения.

На основании документов чиновнику была предоставлена незаконная льгота на сумму более 160 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: prokrm.ru