Фото с места трагедии в Мордовии, где поезд наехал на двух женщин

В Интернете появились фотографии с места трагедии в Зубово-Полянском районе Мордовии, где поезд наехал на двух женщин. В результате трагедии одна из них погибла, вторая получила серьезные травмы.

Известно, что обе жили вместе в районном центре и отбывали сроки в местах лишения свободы. В день трагедии дамы как раз возвращались из отдела полиции. Погибшей было 39 лет, пострадавшей - 60.

Ранее сообщалось, что в реанимационном отделении 4-й больницы Саранска скончался один из пассажиров вазовской "девяносто девятой", которая влетела в стену жилого дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru