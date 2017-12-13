Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Мордовский лыжник выиграл пролог гонки свободным стилем на II этапе Кубка России

Мордовский лыжник выиграл пролог гонки свободным стилем на II этапе Кубка России

Мордовский лыжник Артем Мальцев стал победителем пролога гонки свободным стилем на II этапе Кубка России по лыжному спорту. Как сообщили в пресс-службе КСШОР Мордовии, соревнования стартовали 12 декабря в Кировске (Мурманская область).

Еще один представитель Мордовии, Рауль Шакирзянов, финишировал вторым.

Изначально этап Кубка должен был проводиться в Пермском крае, но его перенесли в Кировск из-за недостатка снега. Завершится этап 17 декабря.

Как сообщалось ранее, в Тюменской области завершился второй этап Кубка России по биатлону. Соревнования планировалось провести в Уфе, однако из-за плохой погоды они были перенесены в Уват.