Аферисты выманили у жителя Саранска 5 тысяч рублей при покупке магнитолы на "Авито"

Житель Саранска обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенников в Интернете. По ловам 35-летнего мужчины, его "развели" на 5 тысяч рублей.

Как пояснили в МВД Мордовии, пострадавший увидел на "Авито" объявление о продаже автомагнитолы. Мужчина связался с потенциальным продавцом, который потребовал 100% предоплаты. Покупатель не усомнился в честности продавца и перевел через интернет-услугу "Сбербанк онлайн" нужную сумму на указанный счет.

Когда через два дня магнитола не была доставлена, покупатель вновь попытался связаться с продавцом, но телефон абонента был выключен, а страничка с объявлением удалена.

Источник: 13.мвд.рф