Два мордовских биатлониста в составе сборной ПФО взяли серебро в эстафете на этапе Кубка России

В городе Уват Тюменской области завершился второй этап Кубка России по биатлону. Воспитанники СШОР Мордовии по зимним видам спорта вернулись домой с двумя медалями в копилке.

В первый день соревнований Николай Димитриев завоевал серебро в индивидуальной гонке среди юниоров, а в заключительный день в составе команды ПФО он же стал серебряным призером в эстафете. Кроме него, за команду ПФО выступили Кирилл Ануфриев (Мордовия), Ильназ Мухаметзянов (Удмуртия) и Александр Мяконький (Удмуртия). Победителями эстафеты стали тюменцы, команда ХМАО-Югра финишировала на 3-й позиции.

Источник: mordovia-sport.ru