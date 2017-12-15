ЧМ-2018: Квартиры с заоблачными ценами на аренду в Саранске рекомендуют игнорировать

Министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин прокомментировал ситуацию с заоблачными ценами на аренду квартир в Саранске во время матчей ЧМ-2018.

Отметим, что цена отдельных предложений доходит вплоть до 100 000 рублей в сутки за однокомнатную квартиру в спальном районе.

По словам Меркушкина, в министерстве знают о неадекватных предложениях по размещению на веб-сайтах бронирования. Тем не менее на данные предложения об аренде квартир в Саранске по заоблачным ценам порекомендовали не обращать внимания.

До конца января на самых популярных интернет-ресурсах, а также на официальном веб-сайте принимающего города saransk-2018.com будет предоставлены детальные данные о том, где болельщики смогут разместиться.

Источник: "Известия Мордовии".