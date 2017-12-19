Форварды "Мордовии" Дубинин и Швейкин успели восстановиться к матчам с "Тамбовом" и "Ростовом"

Хоккеисты "Мордовии" завершили подготовку к заключительным матчам в 2017 году. Напомним, что саранским хоккеистам предстоят два выезда – к "Тамбову" (матчи пройдут 19 и 20 декабря) и "Ростову" (23 и 24 декабря).

Как сообщает пресс-служба клуба, нападающим Антону Дубинину и Николаю Швейкину удалось восстановиться к этим важным матчам. Ранее сообщалось, что оба хоккеиста могут пропустить поединки. И Антон, и Николай принимали участие в воскресной тренировке без ограничений.

Рано утром в понедельник команда отправилась по маршруту Саранск - Тамбов - Ростов-на-Дону - Саранск.

Источник: hcmordovia.ru