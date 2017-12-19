Житель Саранска разбил "Приору", владелец которой приехал к подругам на "его" район

Неприятностью завершилась для 21-летнего жителя Химмаша поездка к своим подругам. В ночь на 18 декабря в Росгвардию сообщили, что неизвестные разбили "Приору" около одного из домов по улице Сущинского. По словам информатора, у автомобиля были сломаны зеркала заднего вида, помяты двери, кроме того, треснуто лобовое стекло.

Владелец машины рассказал, что приехал к знакомым девушкам, на что местная молодежь отреагировала ревниво и буйно. Вспыхнул конфликт, в ходе которого хулиганы разбили "Ладу" и скрылись.

Вскоре стражи порядка в одном из дворов заметили подозреваемого. Парень вначале попытался убежать от патрульных, а когда это не удалось, предпринял попытку сопротивления. В итоге он был задержан. Злоумышленником оказался 19-летний местный житель, которого передали полиции.

Источник: 13.мвд.рф