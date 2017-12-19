"Тест по истории Отечества" в Мордовии написали 2,5 тысячи молодых людей

Около 2500 молодых людей написали в Саранске "Тест по истории Отечества". Мероприятие прошло в рамках акции "Каждый день горжусь Россией".

В тест вошли вопросы по истории, где были отражены все исторические периоды вплоть до современных событий. В пакете заданий - 40 вопросов. Все их подготовили ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

По подсчетам организаторов, в этом году в акции принимают участие около 400 тысяч человек в 37 странах мира.

Как сообщалось ранее, саранские школьники решили завершить Год экологии акцией против вырубки "новогодних" деревьев – елок и сосен.

Источник: "Известия Мордовии".