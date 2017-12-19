Сергей Зеликсон: "Турнир на призы Аркаева не является топовым, но имеет свои плюсы"

Старший тренер сборной Мордовии по спортивной гимнастике Сергей Зеликсон подвел итоги всероссийских соревнований на призы заслуженного тренера СССР и России Леонида Аркаева. Соревнования прошли в Саранске. Команда СШОР Мордовии под руководством Аркаева завоевала сразу несколько медалей.

"Данные соревнования не являются топовыми, звезды пока к нам не приезжают, но и у этого турнира есть свои плюсы. Он считается мастерским, у ребят есть возможность выполнить норматив "Мастер спорта".

Ребята в целом показали неплохие результаты. У юношей отмечу Никиту Андронова, у девочек Аню Румянцеву, которая стала лучшей в вольных упражнениях", - рассказал Зеликсон.

Источник: "Известия Мордовии".