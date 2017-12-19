В Саранске 150 спортсменов стали участниками первенства Мордовии по всестилевому каратэ

В Саранске прошло первенство Мордовии по всестилевому каратэ.

Представители республиканского минспорта рассказали, что в состязаниях приняли участие 150 спортсменов в возрастной категории от 8 до 18 лет и старше. Конкуренцию нашим ребятам составляли каратисты из Чувашии и Ульяновска.

По результатам соревнований первое место заняла команда из Мордовии. Вторыми стали представители Чувашии, третьими - спортсмены из Ульяновска.

Ранее состоялись матчи первого тура чемпионата Мордовии по мини-футболу.

Также стало известно о том, что Татьяна Власова из Мордовии завоевала 3 медали на Кубке и чемпионате России по спортивному ориентированию.