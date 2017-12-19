Саранск вошел в число топ-15 городов РФ по доступности жилья для туристов

Саранск вошел в число 15 городов России, проживание в которых обойдется туристу дешевле всего. В столице Мордовии проживание путешественнику обойдется в среднем в 1250 рублей, передает "РГ".

Самым бюджетным городом в плане проживания признан Оренбург, где можно найти жилье за 650 рублей в сутки. На втором месте расположился Белореченск (Краснодарский край) – 700 рублей. Замкнул тройку бюджетных городов для туристов Барнаул (Алтайский край) - 760 рублей.

Саранск занял 13-е место. Ниже столицы РМ в рейтинге расположились лишь Орел (1350 рублей) и Омск (1360).