Глава Мордовии провел рабочую встречу с заместителем министра финансов России Леонидом Горниным

Накануне, 18 декабря, состоялась рабочая встреча главы Мордовии Владимира Волкова с замминистра финансов России Леонидом Горниным. Обсуждались вопросы бюджетной политики региона.

В частности, речь шла о завершении финансового года, исполнении социальных обязательств. Также в ходе встречи были уточнены параметры главного финансового документа на следующий год, в том числе с учетом подготовки республики к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщалось ранее, Владимир Волков 16 декабря провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению в регионе-13 чемпионата мира по футболу.

Источник: e-mordovia.ru