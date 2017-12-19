Никакой пощады: приговор убийце менеджера ритуального агенства в РМ оставлен в силе

В Мордовии суд не стал смягчать приговор 60-летнему Александру Колдырманову, который был признан виновным в убийстве менеджера ритуального агентства. Как сообщили в прокуратуре РМ, в марте текущего года Колдырманов, сам являющийся сотрудником сферы ритуальных услуг, выстрелил в представителя конкурирующей фирмы "Обелиск" Виталия Каткова. Пострадавший был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в спину, но через сутки скончался.

Перед смертью Виталий успел описать приметы стрелявшего сотрудникам полиции. Однако имени преступника он не назвал. Однако нападавший был вычислен и задержан.

Колдырманов вину свою признал. Пролетарский суд приговорил его к 10 годам строгого режима. Сторона защиты обжаловала приговор, но суд высшей инстанции признал его законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru