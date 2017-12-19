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Мордовский борец Артем Сурков рассказал, почему согласился выступать за клуб из Ирана

Мордовский борец Артем Сурков рассказал, почему согласился выступать за клуб из Ирана

Мордовский борец Артем Сурков прокомментировал победу на клубном чемпионате мира по греко-римской борьбе с иранским клубом "Бимех Рази". В финале клуб Суркова одолел команду "Сина Санат Изех" – 5:1. Сурков свою финальную схватку выиграл. Сборная Москвы, за которую выступали Алексей Мишин, Сергей Емелин и Павел Салеев, заняла пятое место.

"Почему выбрал не сборную Москвы? Представители иранского клуба предложили, я согласился. Решил, что еще один старт в конце сезона не помешает, тем более такой, как клубный чемпионат мира. Соревнования очень ответственные. Провел 2 поединка. Один из них, кстати, с нашим Пашей Салеевым, который за сборную Москвы выступал.

Как переводится "Бимех Рази"? Ой, даже не поинтересовался. Обязательно узнаю!" – рассказал Сурков.

Источник: "Известия Мордовии".