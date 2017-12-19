Мордовский борец Артем Сурков рассказал, почему согласился выступать за клуб из Ирана

Мордовский борец Артем Сурков прокомментировал победу на клубном чемпионате мира по греко-римской борьбе с иранским клубом "Бимех Рази". В финале клуб Суркова одолел команду "Сина Санат Изех" – 5:1. Сурков свою финальную схватку выиграл. Сборная Москвы, за которую выступали Алексей Мишин, Сергей Емелин и Павел Салеев, заняла пятое место.

"Почему выбрал не сборную Москвы? Представители иранского клуба предложили, я согласился. Решил, что еще один старт в конце сезона не помешает, тем более такой, как клубный чемпионат мира. Соревнования очень ответственные. Провел 2 поединка. Один из них, кстати, с нашим Пашей Салеевым, который за сборную Москвы выступал.

Как переводится "Бимех Рази"? Ой, даже не поинтересовался. Обязательно узнаю!" – рассказал Сурков.

Источник: "Известия Мордовии".