Лыжник из Мордовии Артем Мальцев завоевал свою третью медаль на этапе Кубка России в Кировске

Мордовский лыжник Артем Мальцев завоевал свою третью награду на втором этапа Кубка России по лыжным гонкам. Заключительные соревнования этапа прошли в Кировске.

Мужчины соревновались в гонке преследования на 13,3 км. Артем Мальцев финишировал вслед за Станиславом Волженцевым (Республика Коми), завоевав серебро. Замкнул тройку лидеров Сергей Турышев (ХМАО-Югра).

Напомним, ранее Мальцев выиграл две золотые медали на данном этапе Кубка России: в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем и в прологе свободным стилем на дистанции 3,3 км.

Источник: mordovia-sport.ru