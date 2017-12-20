Сотрудница полиции Ольга Межина, погибшая в ДТП, 2 недели назад уже попадала в аварию на том же участке трассы

Знакомые 21-летней сотрудницы полиции Ольги Межиной, которая погибла в ДТП на трассе Краснослободск – Ельники, рассказали любопытный факт. По их словам, Ольга не так давно на этом же участке дороги уже попадала в аварию.

"Олю знаю, две недели назад на своей машине на этом месте улетела в кювет", - делится одна из пользователей соцсети.

"Ехала за час до аварии по этой трассе, каток просто!" – утверждает еще одна автоледи.

Напомним, за рулем машины, в которой ехала Межина, был ее коллега - Максим Богданов. Молодой человек выжил и находится в больнице. Те, кто знают Максима, рассказывают, что его отец несколько лет назад в этот же день погиб в автокатастрофе.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла утром 19 декабря. В легковушку ВАЗ, в которой ехали молодые люди, врезался КамАЗ. Легковое авто оказалось смято, как картонная коробка.