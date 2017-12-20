Смертельное ДТП в Мордовии: погибшая Ольга Межина и Максим Богданов служили в ОВД всего пару месяцев

21-летняя сотрудница МВД Ольга Межина, которая погибла в ДТП с участием ВАЗ-2114 и КамАЗа, работала в ОВД совсем недавно. Трагическим утром 19 декабря Ольга вместе с коллегой, Максимом Богдановым, ехали на работу в Ельники.

Оба молодых сотрудника жили в Краснослободске, каждое утро вместе ездили к месту службы. По данным МВД по РМ, Ольга Межина трудилась в ММО "Краснослободский" по обслуживанию Ельниковского района с августа этого года, Максим - с сентября.

Напомним, на 74-м км автодороги Ельники-Краснослободск произошло столкновение ВАЗа, в котором ехали молодые сотрудники полиции, и грузовика. Сообщается, что легковушка вылетела на встречную полосу, по которой ехал КамАЗ. В результате ДТП Межина погибла, а Богданов, находившийся за рулем, попал в больницу. После столкновения легковушка превратилась в груду металлолома

На место трагедии приезжала мать погибшей Ольги и молодой человек, с которым девушка встречалась со школьной скамьи. Фото с ним – одно из последних на странице девушки во "ВКонтакте". Оно выложено 12 ноября.

Источник: "Известия Мордовии".