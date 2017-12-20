На билетах на матчи ЧМ-2018 в Саранске разместят рекламу китайской фирмы Mengniu Group

Китайский изготовитель молочной продукции Mengniu Group стал новейшим официальным спонсором Чемпионата мира по футболу-2018 в России, информирует пресс-служба ФИФА.

Стало известно о том, что бренд из КНР будет представлен на абсолютно всех ключевых промо-платформах: в интернет-платформах ФИФА, в рекламных бортах на стадионах и на билетах на матчи мундиаля.

Отметим, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах Российской Федерации, в их числе и Саранск.

Ранее сообщалось, что болельщики смогут посетить матчи ЧМ-2018 в Саранске без ночевки.