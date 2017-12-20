В результате столкновения "Форда" и "Рено" в Мордовии пострадали 2 человека

В Ковылкинском районе Мордовии произошло ДТП с участием двух иномарок. Как стало известно, 19 декабря около поселка Примокшанский столкнулись "Форд" и "Рено".

Кто стал виновником аварии, пока неизвестно. Известно, что в ДТП пострадали 2 человека. Их состояние на данный момент неизвестно.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщалось ранее, утром 19 декабря на 74-м км автодороги Ельники-Краснослободск произошло столкновение ВАЗа, в котором ехали молодые сотрудники полиции Ольга Межина и Максим Богданов, и КамАЗа. Легковушка вылетела на встречную полосу, по которой ехал грузовик. В результате ДТП Межина погибла, а Богданов, находившийся за рулем, попал в больницу. После столкновения легковушка превратилась в груду металлолома.