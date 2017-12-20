Жителя Мордовии приговорили к 100-тысячному штрафу за фиктивную прописку армян

Житель Большеберезниковского района будет наказан крупным штрафом за попытку заработать на нелегалах. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, мужчина поставил на миграционный учет трех граждан Армении, однако по факту они в этом помещении не проживали. За свои услуги аферист из Мордовии получил денежное вознаграждение.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил любителя легких денег к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, жительница поселка Кадошкино оказала услугу 12 иностранным гражданам, фиктивно прописав их на своей жилплощади.

Источник: prokrm.ru