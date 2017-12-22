Полтора десятка школьников из Мордовии побывают в Артеке на Новый год

14 школьников из Мордовии побывают в детском лагере "Артек" во время новогодних каникул. Для ребят подготовлена обширная развлекательная программа – встреча с героями удивительных приключений, участие в невероятных событиях и неожиданных встречах, множество веселых игр.

Образовательную программу смены дополнят программы партнеров: "Волшебная туфелька" фонда Илзе Лиепа "Культура – детям", Детская парусная школа, игровой центр "Почта Артека", "Школа безопасности", SNAG-гольф в Артеке, Школа юных журналистов МИА.

Как сообщалось ранее, школа Деда Мороза и Снегурочки заработала в Саранске на базе республиканского молодежного центра.

Источник: "Известия Мордовии".