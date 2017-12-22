В МГУ им. Огарева откроется именная аудитория в честь бывшего ректора Александра Сухарева

В МГУ им. Н. П. Огарева в Саранске будет открыта именная аудитория Александра Сухарева, который на протяжении 22 лет (1969-1991 гг.) был ректором данного высшего учебного заведения. Сухарев активно развивал связи университета с научно-исследовательскими и учебными заведениями страны, а также способствовал развитию духовно-интеллектуального потенциала региона и университета.

За время его руководства в вузе существенно расширилась материально-техническая база. Были построены корпуса электротехнического факультета, агропромышленного института, медико-биологического и административно-библиотечного комплексов, сформировалась студенческая и преподавательская бытовая инфраструктура.

С 1991 по 2010 годы работал директором созданного им НИИ регионологии при Мордовском государственном университете, с 2007 по 2010 г. — директор Государственного учреждения "Научный центр социально-экономического мониторинга Республики Мордовия".

Александр Сухарев скончался 24 декабря 2010 года.

Источник: "Известия Мордовии".