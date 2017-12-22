Сборная Мордовии завоевала серебро на Кубке России по греко-римской борьбе в Ростове

Кубок России по греко-римской борьбе прошел в Ростове. На турнире весьма удачно выступили представители Мордовии.

Сборная региона-13 вышла в финал, где встречалась с хозяевами турнира - командой Клуб братьев Самургашевых. Результат встречи - 6:2 в пользу хозяев ковра. В составе Мордовии свои поединки выиграли Жамболат Локъяев (59 кг) и Артем Сурков (66 кг).

Кубок России был посвящен памяти заслуженного тренера России, отца братьев Самургашевых - Вартереса Семеновича, которому в день соревнований исполнилось бы 80 лет.

Третье место заняла Новосибирская область.

Источник: mordovia-sport.ru