В Мордовии 64-летнюю сиделку приговорили к ограничению свободы за убийство в состоянии аффекта

В Мордовии вынесли приговор сиделке, которая до смерти забила своего подопечного табуретом в состоянии аффекта. Как сообщает пресс-служба Рузаевского районного суда, 65-летняя женщина приговорена к ограничению свободы на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, женщину из себя вывели крики 81-летнего пенсионера, за которым она ухаживала. Пожилой мужчина кинул в нее табуретом, однако дама не осталась в долгу и тем же табуретом забила дедушку до смерти. Было установлено, что женщина нанесла старику не менее 50 ударов по различным частям тела. Несмотря на это, суд оказался к ней весьма лоялен.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru