Жительница Мордовии получила условный срок за нападение с ножом на сожителя

Рузаевский районный суд вынес приговор 29-летней местной жительнице, дважды напавшей с ножом на собственного сожителя.

Напомним, что женщина в пьяной ссоре ударила собственного гражданского супруга ножом. Более трех недель мужчина лечился и приходил в себя, а затем сожительница пришла за своими вещами и в ходе выяснения отношений вновь порезала его. Повреждения повлекли за собой тяжкий вред здоровью.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил ее к 2 годам 7 месяцам условно. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что суд Мордовии вынес приговор группе нижегородских наркодилеров.

Источник: "Известия Мордовии".