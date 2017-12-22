Жительница Мордовии ответит за кражу 27 тысяч рублей из салона сотовой связи

В Мордовии решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы одного из салонов сотовой связи.

Представители МВД по РМ сообщили, что 23-летняя жительница Ичалковского района подозревается в растрате. Правоохранители обнаружили, что девушка месяц не вносила в кассу выручку. Недостача в сумме 27 000 рублей была выявлена уже после проведенной ревизии, но на тот момент она в салоне уже не работала.

Экс-продавцу грозит 2 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что В Саранске задержали любителя халявных сладостей.

Также стало известно о том, что 30-летний житель Саранска украл у продавщицы кошелек с 20 тысячами рублей.

Источник: 13.мвд.рф