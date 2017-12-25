Жителю Мордовии пришлось вилами убить бешеную лису, которая влезла в будку к его собаке

В деревне Морд-Полянки, что в Рузаевском районе Мордовии, зафиксирован очередной случай заражения бешенством дикого животного. Как сообщают местные СМИ, лиса ночью залезла в будку к собаке. Хозяин дома тут же убил непрошеную гостью вилами, которую затем отправили в Саранск на исследование. Вскоре стало известно, что у лисы имеется вирус бешенства.

Поскольку с лисой контактировала в основном собака, ей следует срочно пройти обследование на наличие бешенства. Однако хозяину также стоит прививаться, потому что данное происшествие случилось у него во дворе.