В Мордовии будут судить мужчину, который загубил сосен на полмиллиона рублей

Житель села Большое Игнатово ответит за незаконную вырубку сосен. Как сообщил в пресс-службе республиканского МВД, в октябре были срублены 14 сосен в 500 метрах от деревни Михайловка. По предварительным данным, ущерб превысил 500 тысяч рублей.

За совершение данного преступления был задержан 38-летний местный житель. Его подельником в этом деле был родной брат. Выяснилось, что мужчины спилили деревья бензопилой, после чего обвиняемый вывез их на грузовике на ближайшую пилораму. Готовый стройматериал он использовал при строительстве дома.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Источник: 13.мвд.рф