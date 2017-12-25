Производителя хлеба из Саранска оштрафовали на 12 тысяч за десятки тараканов в цехах

Жительница Саранска обнаружила в купленном хлебе таракана. Кулинары одного из саранских хлебозаводов запекли его в буханке белого хлеба. Возмущенная таким сюрпризом горожанка принесла булку в Роспотребнадзор и написала заявление, в котором просила специалистов ведомства привлечь производителя к ответственности.

Специалисты ведомства провели экспертизу в тех цехах, где производится выпечка хлеба. В итоге эпидемиологи обнаружили на предприятии еще 35 тараканов, правда, не в хлебе, а в производственных помещениях. Скандальные результаты проверки были направлены в Ленинский суд столицы РМ.

В суде изготовители хлеба свою вину в нарушении санитарных норм не отрицали. Производитель был приговорен к штрафу в размере 12 тысяч рублей.