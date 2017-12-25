"Сарансккабель-Мордовия" разгромил калужский "Юниор" в матче Первой лиги чемпионата России

В Саранске стартовал 4-й тур Первой лиги чемпионата России - чемпионата ЦФО по волейболу. Сперва саратовский "Энергетик" обыграл "Кристалл" из Острогожска - 3:2, а затем волейболисты "Сарансккабель-Мордовии" уверенно справились с "Юниором" из Калуги – 3:0.

"В начале встречи у нас были небольшие помарки в игре, но, набрав первые 10 очков, команда успокоилась и полностью контролировала ход поединка. Отмечу уверенную игру связующего Артема Иванова, доигровщика Дмитрия Федотова, центрального Алексея Казакова, либеро Ильи Кузьмина", - прокомментировал матч наставник саранских волейболистов Виктор Матвеев.

Источник: "Известия Мордовии".