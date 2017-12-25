"Мордовия" разгромила "Ростов" и завершила 2017 год в статусе лидера Первенства ВХЛ

Хоккеисты "Мордовии" на мажорной ноте завершили 2017 год. В последнем матче уходящего года подопечные Юрия Воробьева на выезде разгромили "Ростов" – 6:2. Судьба встречи фактически была предрешена по итогам двух периодов, которые гости выиграли с общим счетом 5:1.

Таким образом, "Мордовия" завершила первую часть Первенства ВХЛ в роли лидера. Отрыв от ближайшего преследователя, "Тамбова", составляет 5 очков.

"Ростов" – "Мордовия" - 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Шайбы:

0:1 – Абозин (Брыкин, Швейкин) (07:05)

1:1 – Туник (Мякинин, Савинов) (20:25) (двойн.больш.)

1:2 – Бадрутдинов (Ахметзянов) (24:51)

1:3 – Медведев (Швейкин, Колычев) (29:55)

1:4 – Дубинин (Абозин, Саразов) (30:27)

1:5 – Дубинин (Абозин, Кружилин) (34:50) (двойн.больш.)

2:5 – Дударов (Прохоров, Мартынов) (44:00)

2:6 – Колычев (Медведев) (51:42).