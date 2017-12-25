Наставник "Ростова": "И по настрою, и по самоотдаче в матчах с "Мордовией" ребята молодцы"

Главный тренер ХК "Ростов" Григорий Пантелеев подвел итоги двух матчей с "Мордовией" (4:2, 2:6) в рамках Первенства ВХЛ.

"Хочется поздравить соперника с уверенной победой. Можно говорить о том, равные или нет команды, но если у тебя есть исполнитель, который может решить один момент, то этого зачастую достаточно. Я этот пример приводил своим ребятам. Два совершенно одинаковых игрока на площадке, но один получает 100 тысяч, а другой миллион, почему? Потому что исполнителю дашь 10 моментов - он забьет восемь шайб, а другому дашь - он из них два забьет.

По обеим играм скажу, что ребята молодцы: и по настрою, и по самоотдаче. Понятно, что двигаемся в правильном направлении, это хорошо", - приводит слова Пантелеева пресс-служба "Ростова".

Источник: hc-rostov.ru