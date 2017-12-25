В Мордовии Nissan X-Trail вылетел с дороги, пострадал 1 человек

В Ковылкинском районе Мордовии произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, водитель внедорожника Nissan X-Trail не справился с управлением и вылетел с трассы.

В результате происшествия помощь врачей понадобилась одному человеку. Был он водителем или пассажиром, не уточняется. Также неизвестно, в каком состоянии пострадавший находится сейчас.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске на проспекте Ленина "Дэу" влетел в "Ауди".

Также стало известно о том, что в Саранске арестовали водителя "Тойоты", сбившего пешехода на улице Коммунистической.

Источник: 13.mchs.gov.ru