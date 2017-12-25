Пожар в жилом доме в Саранске: огонь уничтожил дворовые постройки, крышу дома и иномарку

В Саранске был ликвидирован крупный пожар. В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что на улице Северная в поселке ТЭЦ-2 загорелся жилой дом. Общая площадь пожара составила более 150 квадратных метров.

Вскоре после происшествия было установлено, что загоревшийся жилой дом был трехквартирным. Огнем уничтожены и дворовые постройки. В частности, в гараже сгорел Ford Focus. Также повреждена квартира №1, а по периметру всего здания сгорела крыша.

В результате ЧП пострадавших нет - находившимся в доме людям удалось спастись. Теперь специалистам предстоит установить, что стало причиной пожара.

Источник: 13.mchs.gov.ru