В течение 2017 года 12 молодых мам из Атюрьевского района повысили свою квалификацию

На протяжении последних несколько лет в Мордовии регулярно организовывается бесплатное обучение женщин, которые находятся в декрете по уходу за ребенком. Благодаря этой программе молодые мамы повышают свою квалификацию без отрыва от воспитания малышей.

Обучение организовано и в Саранске, и в районах республики. Так, в 2017 году в Атюрьевском районе Мордовии его прошли 12 молодых мам. Кроме того, в уходящем году переобучение и повышение квалификации (в основном по рабочим специальностям) прошли 20 жителей района, которые находятся в поиске работы.

Источник: "Известия Мордовии".