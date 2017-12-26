В Дубенском районе в память о погибших воинах-интернационалистах установили БМП

В Дубенском районе Мордовии состоялась торжественная церемония освящения памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов, которые родились в районе. Мероприятие прошло в Парке культуры и отдыха райцентра.

Памятником воинам стала боевая машина пехоты. Обряд провел благочинный района протоиерей Андрей Зубанов.

В этот же день в районном краеведческом музее прошло мероприятие "Помяни меня, Россия". На состоявшейся перекличке кадеты школы райцентра поименно назвали каждого из 28 уроженцев района, которые погибли при выполнении воинского долга.

В завершение мероприятия военком Н.Н. Кукин вручил памятные медали участникам чеченской войны.

Источник: "Известия Мордовии".