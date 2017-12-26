Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" выкупили права на показ матчей ЧМ-2018

Матчи футбольного чемпионат мира 2018 года в прямом эфире будут показывать сразу несколько российских телеканалов: Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ". Как сообщает пресс-служба ФИФА, именно эти каналы выкупили права на показ матчей мундиаля.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В столице Мордовии пройдут четыре поединка группового этапа турнира. Наиболее интересным из них видится противостояние сборных Ирана и Португалии (25 июня).