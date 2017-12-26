Владимир Волков: "Мордовия не подведет Владимира Путина на выборах 2018 года"

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в XVII съезде партии "Единая Россия". Как рассказал глава региона-13, повестка съезда была очень насыщенной, а работа прошла весьма продуктивно.

"Самое главное заявление, которое прозвучало здесь – это поддержка партией "Единая Россия" главы государства, который объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих мартовских выборах. Солидарное мнение всех "единороссов" озвучил Дмитрий Анатольевич Медведев. Действительно, в очень непростой для страны период мы едины, мы уважаем и поддерживаем самовыдвижение Владимира Путина.

Мордовия своего кандидата, безусловно, поддержит. Большая работа ляжет на плечи членов партии, представителей первичных организаций, всех, кто уважает нашего президента", - отметил Владимир Волков.

Он также подчеркнул, что готов лично присоединиться к мобилизации в поддержку Владимира Путина.

"Наши люди видят, какие изменения в лучшую сторону происходят в регионе, как развиваются наши города, на новый уровень жизни выходит глубинка. Жители Мордовии чувствуют поддержку и доброе отношение президента к республике, а потому мы не подведем и на главных выборах страны сделаем правильный выбор", - заключил Волков.

Источник: "Известия Мордовии".