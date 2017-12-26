Республика Мордовия вошла в топ-10 регионов РФ по динамике качества и доступности медицинской помощи

Фонд независимого мониторинга "Здоровье" на "Форуме действий" ОНФ представил рейтинг регионов по качеству и доступности медицинской помощи, подготовленный за 2013–2016 гг.

Сообщается, что по его результатам наша республика заняла десятое место среди территорий, показавших лучшие результаты в медицинской сфере за данные года. Из регионов ПФО выше показатели только лишь у Нижегородской области.

Активисты фонда взяли за основу 13 индикаторов: демографические и данные об обеспеченности жителей врачами и средним медперсоналом. Все данные критерии содержатся в майских указах президента России, а также в профильных госпрограммах.

Отметим, что за последние 10 лет продолжительность жизни в республике увеличилась и на данный момент составляет 72 года, что выше среднероссийских показателей. В минувшем году не зафиксировано ни одного случая материнской смертности. Помимо этого удалось достичь одного из лучших в Российской Федерации показателей летальности при сердечно-сосудистых болезнях.

Источник: "Известия Мордовии".