Уроженец Саранска получил удар ножом и 300 тысяч рублей за связь с чужой женой

Ревнивый уроженец Саранска приговорен к условному сроку за нападение с ножом.

Представители Ленинского районного суда поведали, что мужчина узнал, что его супруга встречается с другим. Он встретился с соперником и потребовал, чтобы тот прекратил отношения с его женой.

На время семейные страсти притихли, но вечером 21 апреля жена перестала отвечать на звонки супруга. Решив, что благоверная в объятиях иного, супруг набрал номер соперника и вызвал его на разговор. На улице Энгельса оппоненты встретились, и обманутый супруг ринулся в ножевую атаку. Вследствие произошедшего любитель чужих жен с ранением груди оказался на больничной койке.

В результате ревнивец получил два с половиной года условно, а потерпевший - 300 000 рублей, которые ему должен выплатить преступник за нанесенную моральную травму. Судьбу роковой красавицы в суде не уточнили.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru