Журналисты назвали Артема Суркова лучшим спортсменом Мордовии по итогам 2017 года

Спортивные журналисты Мордовии назвали десятку лучших спортсменов республики по итогам года. Первое место занял борец греко-римского стиля Артем Сурков. В 2017 году он стал чемпионом Европы, выиграл бронзовую медаль чемпионата мира, стал победителем Кубка мира и Европы.

Второе место было отдано биатлонистке Наталье Ушкиной. Уроженка Зубово-Полянского района в этом году впервые стала победительницей в эстафете на этапе Кубка России, а также стала чемпионкой первенства мира по летнему биатлону среди юниорок.

Замкнул тройку лучших легкоатлет Сергей Широбоков. В этом году ходок из региона-13 стал серебряным призером чемпионата мира.

В десятку также вошли: Елена Анюшина (гребля на байдарках и каноэ), Сергей Емелин (греко-римская борьба), Александр Колбин (пауэрлифтинг), Анастасия Седова (лыжные гонки), Денис Шебанов (футбол), Дмитрий Саразов (хоккей) и паралимпиец Евгений Швецов (легкая атлетика).

Источник: "Известия Мордовии".