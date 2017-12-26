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Журналисты назвали Артема Суркова лучшим спортсменом Мордовии по итогам 2017 года

Журналисты назвали Артема Суркова лучшим спортсменом Мордовии по итогам 2017 года

Спортивные журналисты Мордовии назвали десятку лучших спортсменов республики по итогам года. Первое место занял борец греко-римского стиля Артем Сурков. В 2017 году он стал чемпионом Европы, выиграл бронзовую медаль чемпионата мира, стал победителем Кубка мира и Европы.

Второе место было отдано биатлонистке Наталье Ушкиной. Уроженка Зубово-Полянского района в этом году впервые стала победительницей в эстафете на этапе Кубка России, а также стала чемпионкой первенства мира по летнему биатлону среди юниорок.

Замкнул тройку лучших легкоатлет Сергей Широбоков. В этом году ходок из региона-13 стал серебряным призером чемпионата мира.

В десятку также вошли: Елена Анюшина (гребля на байдарках и каноэ), Сергей Емелин (греко-римская борьба), Александр Колбин (пауэрлифтинг), Анастасия Седова (лыжные гонки), Денис Шебанов (футбол), Дмитрий Саразов (хоккей) и паралимпиец Евгений Швецов (легкая атлетика).

Источник: "Известия Мордовии".