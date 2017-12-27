Тройное ДТП в Рузаевке: водитель "Рено" протаранил "Тойоту", которая влетела в ВАЗ

В Рузаевке произошло тройное ДТП, в котором пострадала женщина. Как сообщили в региональной ГИБДД, виновником аварии стал водитель "Рено-Меган", который выехал на полосу встречного движения и врезался в "Тойоту-Короллу". От удара та продолжила движение и врезалась в ВАЗ-21099.

В результате ДТП больше всех пострадала водитель "Тойоты". Автоледи доставили в районную Рузаевскую больницу, ей назначено лечение. Водители трезвы.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в поселке Луховка на улице Садовая автомобиль "Хендай Гетц" под управлением женщины вылетел в кювет и врезался в дерево.

Источник: gibdd.ru/r/13