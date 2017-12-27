В Саранске молодого вора задержали за кражу металлических ворот и рельсов

28-летний житель поселка Луховка был задержан оперативниками Саранска. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина украл три рельса и пять металлических ворот с предприятия и хотел вывезти их на арендованном грузовике в ближайший пункт приема металла. Однако все планы воришки были нарушены, а сам он задержан.

Расследование продолжается, похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Саранске был задержан 68-летний пенсионер, который похитил 8 тысяч рублей из магазина на Химмаше. За кражу задержанному грозит до 5 лет тюрьмы.

Источник: 13.мвд.рф