Оркестр "Морденс" в апреле 2018 года презентует альбом "RAP и Традиция F-U"

Артисты мордовского национального оркестра "Морденс" перед новогодними праздниками проведут ряд выступлений. Этот период для артистов будет не менее активным, чем весь 2017 год.

В уходящем году музыканты активно гастролировали по республике и регионам России, представляя этническую культуру Мордовии. При этом еще и выступали в роли "визитной карточки" Мордовского национального театра, приветствуя зрителей перед спектаклями. Также "Морденс" принял участие в международном рок-фестивале TMW и культурной программе VI съезда Ассоциации финно-угорский народов России в Сыктавкаре. Руководитель коллектива Юрий Буянкин отмечен премией Главы РМ, солистка Елена Алышева – званием "Народная артистка Мордовии".

На данный момент "Морденс" готовится к записи CD-альбома "RAP и Традиция F-U". Его презентация должна пройти в апреле следующего года.

Источник: "Известия Мордовии".