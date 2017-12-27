Водитель из Мордовии стал участником ДТП с летальным исходом в Рязанской области

В Шацком районе Рязанской области произошла смертельная авария, участником которой стал водитель из Мордовии. В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили, что грузовик ГАЗ, за рулем которого находился 58-летний житель региона-13, насмерть сбил 70-летнего пенсионера. Трагедия произошла недалеко от села Лесное Конобеево.

Предварительно установлено, что погибший вышел на дорогу в неположенном месте.

По факту ДТП ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в Рузаевке произошло тройное ДТП, в котором пострадала женщина. Виновником аварии стал водитель "Рено-Меган", который выехал на полосу встречного движения и врезался в "Тойоту-Короллу". От удара та продолжила движение и врезалась в ВАЗ-21099.